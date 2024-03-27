На 18% більше: популярне місто Європи знову підвищує податок для туристів

Найбільш відвідуване місто Іспанії знову підвищило туристичний податок. Він набуде чинності 1 квітня 2024 року.

Збільшити туристичний збір влада міста вирішила ще 2023-го. Але щоб підвищення не було різким, процес розбили на кілька етапів.

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Барселона знову підвищить податок для туристів

У Барселоні з 1 квітня знову збільшать ставку податку для туристів. Відвідувачі Барселони тепер повинні будуть сплачувати міський податок, який було підвищено з 2,75 євро до 3,25 євро, тобто на 18% або на 0,50 євро.

Крім міського податку, туристи в Барселоні також повинні будуть платити регіональний податок, який залежить від типу житла, в якому вони зупиняються: апартаментах, готелях та хостелах, кемпінгах. Також платити його повинні пасажири круїзних суден: 3 євро – ті, хто лишається у місті півдня, 2 євро – на добу.

Один із туристичних зборів у Барселоні може коштувати відвідувачам мінімум 12 євро за тиждень.

розглядаючи ціни в перспективі, відвідувачі Барселони сплачуватимуть 6,75 євро за ніч, включаючи міський податок у розмірі 3,25 євро, а також регіональний туристичний збір у розмірі 3,50 євро за ніч для гостей п'ятизіркових готелів, що в сумі становить до 47,25 євро за особу на тиждень в іспанському місті.

Барселона підвищує податок для туристів / Фото Unsplash

Витрати тих, хто проживає в орендованому житлі, становлять до 5,50 євро за ніч, що коштує відвідувачу 38,50 євро за тиждень перебування. Туристичний збір для пасажирських крейсерів, які залишаються в місті 12 годин, доведеться заплатити 6,25 євро.

Підвищення цін спрямоване на встановлення якісного туризму над масовим. За оцінками, у 2024 році збір принесе 100 мільйонів євро, які будуть спрямовані на збільшення бюджету міста,

– каже мер Барселони.

Це була мета: стримати кількість туристів і збільшити туристичний дохід, оскільки модель більше не є масовим туризмом, а якісним туризмом, який додає цінність місту.

До слова, попри очікуваний наплив туристів, не всі країни суттєво підіймають ціни. Експерт Саймон Колдер назвав 4 найбюджетніші напрямки у Європі на 2024 рік.