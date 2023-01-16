Плата за поїздку: у Барселоні збільшать туристичний податок – нові суми
Джерело:turist.delfi
Чимало країн мають значний дохід від туризму. Тому, щоб заробляти на цій сфері, запроваджують податки для мандрівників. Такі заходи вживають і в Барселоні, яка є одним із найпопулярніших туристичних напрямків Європи.
Туристи, які приїжджають до Барселони, повинні сплачувати як регіональний туристичний податок, так і загальноміський збір. Міська надбавка варіюється в залежності від типу розміщення (готелі, хостели, Airbnb тощо) і стягується лише з офіційного туристичного житла.
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Втім, влада міста прийняла рішення про збільшення цього податку. Він відбудеться у два етапи – у 2023 та 2024 роках.
Наскільки високий податок у Барселоні
- для гостей, які орендують житло, податок за ніч складає 4 євро, з яких 2,25 євро йдуть до бюджету регіону та 1,75 євро до міського бюджету;
- ті, хто зупиняється у п'ятизірковому готелі, сплачують місту 1,75 євро, а регіональний податок збільшується до 3,50 євро;
- пасажири круїзних суден, які проводять понад 12 годин у місті, платять 3 євро регіону та 1,75 євро місту.
У Барселоні збільшать туристичний податок у 2023
Незабаром вищеперелічені цифри зміняться у бік зростання. Це відбудеться протягом двох років, при цьому перше збільшення заплановане вже на 1 квітня 2023 року. Після цієї дати відвідувачам міста доведеться платити 2,75 євро замість 1,75 євро – податок збільшиться на 1 євро за ніч.
Друге підвищення відбудеться наступного року, 1 квітня 2024 року, коли плата зросте до 3,25 євро.
Це означає, що гості п'ятизіркового готелю сплачуватимуть загалом 6,75 євро за ніч — 47,25 євро з особи за тиждень проживання.
У Барселоні збільшать туристичний податок / Фото UnSplash
У яких іспанських містах є туристичний податок?
- Валенсія нещодавно оголосила про те, що запровадить туристичний податок для мандрівників, які мешкають у всіх типах житла у регіоні. Він набуде чинності у грудні 2023 року. Відвідувачам доведеться платити від 50 центів до 2 євро за ніч в залежності від обраного ними житла на строк до 7 ночей.
- Також туристичний збір мають сплачувати охочі відпочити на Балеарських островах (Мальорка, Менорка, Ібіца, Форментера). Він сплачується з кожного відпочивальника у віці 16 років та старше. У високий сезон може сягати 4 євро за ніч.