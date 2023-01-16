Плата за поїздку: у Барселоні збільшать туристичний податок – нові суми

Туристи, які приїжджають до Барселони, повинні сплачувати як регіональний туристичний податок, так і загальноміський збір. Міська надбавка варіюється в залежності від типу розміщення (готелі, хостели, Airbnb тощо) і стягується лише з офіційного туристичного житла.

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Втім, влада міста прийняла рішення про збільшення цього податку. Він відбудеться у два етапи – у 2023 та 2024 роках.

Наскільки високий податок у Барселоні

для гостей, які орендують житло, податок за ніч складає 4 євро, з яких 2,25 євро йдуть до бюджету регіону та 1,75 євро до міського бюджету;

ті, хто зупиняється у п'ятизірковому готелі, сплачують місту 1,75 євро, а регіональний податок збільшується до 3,50 євро;

пасажири круїзних суден, які проводять понад 12 годин у місті, платять 3 євро регіону та 1,75 євро місту.

У Барселоні збільшать туристичний податок у 2023

Незабаром вищеперелічені цифри зміняться у бік зростання. Це відбудеться протягом двох років, при цьому перше збільшення заплановане вже на 1 квітня 2023 року. Після цієї дати відвідувачам міста доведеться платити 2,75 євро замість 1,75 євро – податок збільшиться на 1 євро за ніч.

Друге підвищення відбудеться наступного року, 1 квітня 2024 року, коли плата зросте до 3,25 євро.

Це означає, що гості п'ятизіркового готелю сплачуватимуть загалом 6,75 євро за ніч — 47,25 євро з особи за тиждень проживання.



У Барселоні збільшать туристичний податок / Фото UnSplash

У яких іспанських містах є туристичний податок?