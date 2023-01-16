Приезжающие в Барселону туристы должны платить как региональный туристический налог, так и общегородской сбор. Городская надбавка варьируется в зависимости от типа размещения (гостиницы, хостелы, Airbnb и т.п.) и взимается только с официального туристического жилья.
Интересно 23 лучших направления для путешествий в 2023 году: Польша возглавила рейтинг из-за поддержки Украины
Впрочем, власти города приняли решение об увеличении этого налога. Он состоится в два этапа – в 2023 и 2024 годах.
Насколько высок налог в Барселоне
- для гостей, арендующих жилье, налог за ночь составляет 4 евро, из которых 2,25 евро идут в бюджет региона и 1,75 евро в городской бюджет;
- те, кто останавливается в пятизвездочной гостинице, платят городу 1,75 евро, а региональный налог увеличивается до 3,50 евро;
- пассажиры круизных судов, которые проводят более 12 часов в городе, платят 3 евро региона и 1,75 евро городу.
В Барселоне увеличат туристический налог в 2023 году
Вскоре перечисленные цифры изменятся в сторону роста. Это произойдет в течение двух лет, при этом первое увеличение запланировано уже на 1 апреля 2023 года. После этой даты посетителям города придется платить 2,75 евро вместо 1,75 евро – налог увеличится на 1 евро за ночь.
Второе повышение состоится в следующем году, 1 апреля 2024 года, когда плата вырастет до 3,25 евро.
Это значит, что гости пятизвездочного отеля будут платить в общей сложности 6,75 евро за ночь — 47,25 евро с человека за неделю проживания.
В Барселоне увеличат туристический налог / Фото UnSplash
В каких испанских городах туристический налог?
- Валенсия недавно объявила о том, что введет туристический налог для путешественников, проживающих во всех типах жилья в регионе. Он вступит в силу в декабре 2023 года. Посетителям придется платить от 50 центов до 2 евро за ночь в зависимости от выбранного жилья на срок до 7 ночей.
- Также туристический сбор должен платить желающие отдохнуть на Балеарских островах (Мальорка, Менорка, Ибица, Форментера). Он оплачивается с каждого отдыхающего в возрасте 16 лет и старше. В высокий сезон может достигать 4 евро за ночь.