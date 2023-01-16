Приезжающие в Барселону туристы должны платить как региональный туристический налог, так и общегородской сбор. Городская надбавка варьируется в зависимости от типа размещения (гостиницы, хостелы, Airbnb и т.п.) и взимается только с официального туристического жилья.

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Впрочем, власти города приняли решение об увеличении этого налога. Он состоится в два этапа – в 2023 и 2024 годах.

Насколько высок налог в Барселоне

для гостей, арендующих жилье, налог за ночь составляет 4 евро, из которых 2,25 евро идут в бюджет региона и 1,75 евро в городской бюджет;

те, кто останавливается в пятизвездочной гостинице, платят городу 1,75 евро, а региональный налог увеличивается до 3,50 евро;

пассажиры круизных судов, которые проводят более 12 часов в городе, платят 3 евро региона и 1,75 евро городу.

В Барселоне увеличат туристический налог в 2023 году

Вскоре перечисленные цифры изменятся в сторону роста. Это произойдет в течение двух лет, при этом первое увеличение запланировано уже на 1 апреля 2023 года. После этой даты посетителям города придется платить 2,75 евро вместо 1,75 евро – налог увеличится на 1 евро за ночь.

Второе повышение состоится в следующем году, 1 апреля 2024 года, когда плата вырастет до 3,25 евро.

Это значит, что гости пятизвездочного отеля будут платить в общей сложности 6,75 евро за ночь — 47,25 евро с человека за неделю проживания.