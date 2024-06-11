Завжди "під носом": туристів в Барселоні попередили про небезпеку

До Барселони, популярного туристичного напрямку в Іспанії, щороку приїжджає понад 12 мільйонів туристів. На жаль, галасливий натовп також приваблює злодіїв, тому кишенькові крадіжки є одним з найпоширеніших злочинів, спрямованих проти туристів у місті.

Іспанія та Франція є одними з найпопулярніших місць для відпочинку з високим рівнем злочинів проти туристів. Інциденти часто трапляються в місцях масового скупчення людей, особливо в популярних історичних місцях.

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В Барселоні на туристів завжди чатують зграї крадіїв

Кеті, американська емігрантка, яка живе в Іспанії, пояснила, що вкрадені телефони є одним із найбільших поширених злочинів проти туристів, якими "відома" Барселона.

Якщо ви тримаєте телефон у задній кишені або на будь-якому видному місці, люди його вихоплять,

– розповіла жінка.

Хоча ці дрібні злочини, як правило не становлять реальної небезпеки для самого туриста, втрата телефону може залишити вас без зв'язку у найбільш незручний момент – коли ви за кордоном без друзів та знайомих.

Як уникнути кишенькових злодіїв?

Щоб запобігти кишеньковим крадіжкам в Барселоні, рекомендується бути обережним і зберігати телефон у важкодоступному місці.

Дівчина каже, що багато людей користуються шнурками, які прикріпляють телефон до зап'ястка – і це не жарт, варто задуматися. Цей простий засіб може додати трохи безпеки під час використання телефону на вулиці.

Вона також пропонує зберігати телефон у сумці на поясі або маленькій сумці, яку треба носити на передній частині тіла. Також може допомогти розміщення телефону у внутрішній кишені сумки на блискавці.