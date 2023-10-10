Жодних круїзів: Барселона забороняє лайнерам причалювати в центральному порту

Місто бореться з викидами, тому вводить нове обмеження для великих забрудників – круїзних лайнерів. З кінця жовтня вони більше не зможуть зупинятися в центральному порту.

Влада Барселони вводить обмеження для зменшення шкідливих викидів у туристичному районі. З 22 жовтня жодного круїзного лайнера не буде в центрі іспанського міста.

Читайте також Яке місто отримало титул "Зелена столиця Європи" у 2025 році

Центр Барселони без круїзних лайнерів

Тепер пасажирам круїзів, щоб погуляти популярними локаціями Барселони, доведеться 30 хвилин діставатися на автобусі до центру від більш віддаленого порту. Усі судна будуть змушені причалювати саме вздовж пірсу Moll Adossat, який розташований далеко від історичного центру.

До цього часу туристи, які сходили з лайнера на прогулянку, могли дійти пішки до знаменитого бульвару Ла Рамбла лише за 10 хвилин.

Хоча заборона набере чинності лише наприкінці жовтня, останній лайнер пришвартувався в центрі Барселони ще 3 числа. Президент Північного порту назвав цей день історичним.

Обмеження для круїзних лайнерів розробляються в Іспанії ще з 2018 року. Тоді муніципальна влада та адміністрація центрального порту погодились врегулювати кількість суден, щоб зменшити забруднення.

Тепер туристам доведеться довше діставатися до центру / Фото Unsplash

Барселона є одним із найпопулярніших напрямків для туристів, які насолоджуються круїзом у Середземному морі. Відвідувачів приваблюють такі визначні пам'ятки як Храм Святого Сімейства та парк Гуель.

Круїзний туризм почав стрімко нарощувати популярність після закінчення пандемії. Кількість лайнерів, які прибувають до Барселони, збільшилась на 8% у першій половині 2023 року. Щороку через порт іспанського міста подорожують в середньому 3,1 мільйона людей.

Раніше круїзні лайнери в середмісті заборонив Амстердам

Аналогічні заходи були запроваджені раніше у ще одному надпопулярному туристичному місті – Амстердамі. Так місцева влада прагне боротися з надмірним туризмом та зменшити шкоду для екології.

Столиця Нідерландів стала жертвою власної популярності. "Місто свободи" приваблює 20 мільйонів відвідувачів щороку. Тому місцеві політики ухвалили принципове рішення: заборонили круїзним лайнерам заходити в центральний порт Амстердама.

Нідерланди збентежені через значну шкоду для довкілля, яку несуть величезні лайнери. До того ж гігантські круїзні судна невдовзі не зможуть проходити через Амстердам, адже місто побудує новий міст між історичним центром та районом Норд.