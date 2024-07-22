Барселона підвищить податок для однієї категорії туристів: кому доведеться платити більше

Іспанська Барселона підвищить туристичний податок для пасажирів круїзних лайнерів. Це стосується тих осіб, що відвідують місто терміном менш ніж на 12 годин.

Барселона підвищить податок для круїзних туристів

Місто настільки потерпає від надмірного туризму настільки, що місцеві жителі вже виходять на масові акції протесту проти туристів і навіть обливають їх водою. Тому підвищення податку для одноденних гостей на круїзних лайнерах – черговий захід з боротьби овертуризму.

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Чинний туристичний податок для пасажирів круїзних лайнерів, які зупиняються в місті, становить 7 євро на день. Мер не сказав, на скільки буде збільшено податок.

Ми збираємося запропонувати... істотно збільшити податок для пасажирів круїзних лайнерів, які зупиняються в місті,

– сказав Кольбоні.

За його словами, пасажири, які зупиняються в Барселоні менше ніж 12 годин, активно користуються "громадським простором без жодної вигоди для міста.

Крім того, як зазначив мер, "створюється відчуття окупації та перенасиченості". За словами Кольбоні, ця пропозиція має бути узгоджена з регіональним урядом Каталонії.

Мер також додав, що ідея підвищення податку полягає не в тому, щоб відлякати відвідувачів круїзних суден, а в тому, щоб гарантувати, що місто отримає дохід від їхнього візиту, який можна буде інвестувати в соціальні проєкти, наприклад, на встановлення кондиціонерів у школах.