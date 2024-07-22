Барселона повысит налог для круизных туристов

Город настолько страдает от чрезмерного туризма настолько, что местные жители уже выходят на массовые акции протеста против туристов и даже обливают их водой. Поэтому повышение налога для однодневных гостей на круизных лайнерах – очередная мера по борьбе овертуризма.

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Действующий туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, которые останавливаются в городе, составляет 7 евро в день. Мэр не сказал, на сколько будет увеличен налог.

Мы собираемся предложить... существенно увеличить налог для пассажиров круизных лайнеров, которые останавливаются в городе,

– сказал Кольбони.

По его словам, пассажиры, которые останавливаются в Барселоне менее чем 12 часов, активно пользуются "общественным пространством без всякой выгоды для города.

Кроме того, как отметил мэр, "создается ощущение оккупации и перенасыщенности". По словам Кольбони, это предложение должно быть согласовано с региональным правительством Каталонии.

Мэр также добавил, что идея повышения налога заключается не в том, чтобы отпугнуть посетителей круизных судов, а в том, чтобы гарантировать, что город получит доход от их визита, который можно будет инвестировать в социальные проекты, например, на установку кондиционеров в школах.