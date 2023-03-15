На Балі туристам хочуть заборонити орендувати мотоцикли та скутери: що сталося

На Балі вирішили розглянути заборону іноземним туристам пересуватися по острову на мотоциклах та скутерах. Така заява була зроблена на тлі низки аварій, зокрема зі смертельними наслідками.

На Балі туристам заборонять орендувати мотоцикли та скутери

Губернатор Балі Ваян Костер запропонував заборонити туристам орендувати мотоцикли та скутери на острові. Проєкт обговорюють у місцевому уряді. Якщо його ухвалять, він почне діяти вже цього року.

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Вони бешкетують і погано поводяться. Порушують ПДР, катаються без шолома або взагалі без прав,

– заявив губернатор.

Через це на Балі часто трапляються транспортні пригоди з небажаними наслідками.

За новим законом, іноземці зможуть користуватися лише транспортом, який підготовлений туристичними службами і відповідають певним стандартам "для забезпечення якісного і гідного туризму".

Що стало причиною

Останнім часом на Балі збільшилася кількість дорожньо-транспортних аварій за участю іноземців на мотоциклах.

Так, в лютому поліція затримала російського туриста, який їхав на мотоциклі в п'яному вигляді та врізався в місцевого водія, в результаті чого той був госпіталізований. У січні в іншій дорожньо-транспортній пригоді загинули турист з України й приїжджий з Росії.

Росіян і українців можуть позбавити на Балі віз по прибуттю

Жителі Росії, а також українці, які прибувають на Балі, користуються спрощеним візовим режимом. Проте для громадян двох країн можуть скасувати спрощені умови в'їзду на острів. Усе через погану поведінку та зловживання дозволом на перебування на острові.

У мережі часто з'являється інформація, що мандрівники, імовірно, з Росії та України порушують правила дорожнього руху та грубо поводяться з поліцейськими, які зупиняють їх. Крім цього, губернатор Балі пояснив своє рішення тим, що також отримав повідомлення і скарги на російських і українських туристів. Вони зловживають своїми туристичними візами, щоб знайти роботу на острові.

За даними Імміграційної служби Балі, впродовж 2022 року на острів прибуло майже 60 тисяч росіян, а у 2023 році – уже понад 43 тисячі росіян. При цьому імміграційна служба Балі оголосила про депортацію 31 російського та українського туриста.