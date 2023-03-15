На Бали туристам запретят арендовать мотоциклы и скутеры
Губернатор Бали Ваян Костер предложил запретить туристам арендовать мотоциклы и скутеры на острове. Проект обсуждается в местном правительстве. Если он будет принят, он начнет действовать уже в этом году.
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Они озорствуют и плохо себя ведут. Нарушают ПДД, катаются без шлема или вообще без прав,
– заявил губернатор.
Поэтому на Бали часто случаются транспортные происшествия с нежелательными последствиями.
Согласно новому закону, иностранцы смогут пользоваться только транспортом, подготовленным туристическими службами и отвечающими определенным стандартам "для обеспечения качественного и достойного туризма".
Что стало причиной
В последнее время на Бали увеличилось количество дорожно-транспортных аварий с участием иностранцев на мотоциклах.
Так, в феврале полиция задержала российского туриста, ехавшего на мотоцикле в пьяном виде и врезавшегося в местного водителя, в результате чего тот был госпитализирован. В январе в другом ДТП погибли турист из Украины и приезжий из России.
Россиян и украинцев могут лишить на Бали виз по прибытию
Жители России, а также прибывающие на Бали украинцы пользуются упрощенным визовым режимом. Однако для граждан двух стран могут отменить упрощенные условия въезда на остров. Все из-за плохого поведения и злоупотребления разрешением на пребывание на острове.
В сети часто появляется информация, что путешественники, вероятно, из России и Украины нарушают правила дорожного движения и грубо обращаются с останавливающими их полицейскими. Кроме этого, губернатор Бали объяснил свое решение тем, что также получил уведомления и жалобы на российских и украинских туристов. Они злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу на острове.