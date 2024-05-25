Час додому: ще один популярний курорт почав масштабний протест проти туризму

Протести проти туристів продовжують набирати обертів. Цього разу до них долучився іспанський курорт Ібіца (Балеарські острови), який вважають столицею вечірок.

Все більше країн світу протестують через надмірний туризм, який псує життя місцевим жителям. Зокрема, дуже активно беруть участь у цьому іспанці. Раніше масштабні протести прокотилися Канарськими островами. Тепер естафету прийняли Балеарські.

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Деталі про протести на Балеарських островах

Активні протести на Балеарських островах розпочалися у травні 2024 року. Участь у них беруть активісти з Ібіци, Майорки та Менорки. Вони наголошують, що не мають нічого проти туристів, які поважають острови. Водночас надмірний розвиток сфери зробив життя просто нестерпним.

Місцеві жителі зауважують, що на островах руйнується абсолютно все. Ціни на помешкання стали космічними. Також постійно дорожчають продукти. У пошуках кращого життя люди змушені залишати свої оселі й переселятися в інші регіони Іспанії.



Місцеві жителі стали заручниками туристичної сфери / Unsplash

Поліцейський Рафаель Хіменес, який поспілкувався з журналістами, розповів, що покинув будинок, де прожив більшу частину свого життя.

Поліцейські та медсестри мешкають у фургонах. А через те, що лікарі не мають змоги орендувати помешкання на Балеарських островах, лікування та навіть операції доводиться скасовувати.