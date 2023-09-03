Багато роблять цю катастрофічну помилку: чому не варто натискати кнопку над головою в літаку
Джерело:тік-ток @Kat Kamalani
Пасажири часто вважають, що кнопка виклику над головою в літаку призначена для того, щоб викликати членів екіпажу, які задовольнять всі їхні потреби. Однак таке уявлення не відповідає дійсності.
Стюардеса пояснила, чому не варто натискати кнопку над головою в літаку
Колишня бортпровідниця Дейзі Вайт розповіла, чому пасажири повинні припинити натискати кнопку над головою кожні "п'ять секунд".
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Користувач TikTok Наталі, яка в соцмережах відома як @yogimagee, каже, що деякі пасажири натискають кнопку, коли їм нудно.
Люди дзвонять на кнопку дзвінка прямо коли ми підіймаємося в повітря, я підходжу і кажу: "Так, я можу вам допомогти", і одна жінка сказала мені, що її доньці було нудно, коли ми злетіли,
– поділилася вона.
Тим часом інші пасажири натискають кнопку в незручні моменти під час польоту.
У відео на TikTok колишня бортпровідниця Кет Камалані додала: "Це зводить бортпровідників з розуму, коли ви натискаєте кнопку індикатора виклику бортпровідника, якщо ми на злітній смузі, набираємо висоту чи знижуємося".
Багато людей роблять цю помилку: дивіться відео, чому не варто натискати кнопку
Причина в тому, що це величезна проблема для безпеки, і отримати травму можуть як бортпровідники, так і пасажири.
Тож кнопку виклику варто використовувати тільки тоді, коли є реальна необхідність, інакше ви можете зіткнутися з поганим сервісом.
Яке взуття в жодному разі не слід взувати в літак
Під час відпустки значна кількість туристів віддають перевагу максимально красивим та стильним речам зі свого гардеробу. Однак, у деяких випадках зручність і комфорт перевершують моду, особливо коли мовиться про взуття.
Журнал про гламурні подорожі Condé Nast Traveler заявив, що під час авіаперельотів слід уникати певних типів взуття через потенційні незручності та загрозу безпеці. Щоб допомогти мандрівникам, експерти видання назвали ці види взуття, й запропонували альтернативи.