Для аналізу ситуації на дорозі використали дані від Європейської ради з безпеки на транспорті. Мовиться про статистику 2023 року.
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Які країни визнали найнебезпечнішими
На першому місці антирейтингу – Болгарія. Саме її дороги визнали найнебезпечнішими у ЄС. Дуже часто туристи, які прилітають у Софію, орендують автомобіль, аби мандрувати країною. Водночас це – напрочуд погана ідея. Замість подорожей автомобілями рекомендують скористатися послугами місцевої залізниці. Зауважують, що чимало потягів у країні – старі. Однак квитки коштують доволі бюджетно.
На другому місці – Румунія. Там також рекомендують їздити потягами, а не орендувати автомобілі. Окрім того, тревел-експерти при плануванні подорожей підказують: Румунія має дуже якісне залізничне сполучення з Угорщиною та Болгарією.
У країнах з цього рейтингу краще не мандрувати автомобілем / Unsplash
Третю й четверту позицію обійняли Сербія та Латвія. Зауважують, що країни мають доволі погані для автомобілів дороги. Однак громадський транспорт загалом курсує просто чудово.
Також до десятки найнебезпечніших увійшли:
- Хорватія;
- Португалія;
- Греція;
- Італія;
- Литва.
Туристам наполегливо рекомендують врахувати цю статистику при плануванні своїх подорожей.