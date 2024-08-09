Для аналізу ситуації на дорозі використали дані від Європейської ради з безпеки на транспорті. Мовиться про статистику 2023 року.

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Які країни визнали найнебезпечнішими

На першому місці антирейтингу – Болгарія. Саме її дороги визнали найнебезпечнішими у ЄС. Дуже часто туристи, які прилітають у Софію, орендують автомобіль, аби мандрувати країною. Водночас це – напрочуд погана ідея. Замість подорожей автомобілями рекомендують скористатися послугами місцевої залізниці. Зауважують, що чимало потягів у країні – старі. Однак квитки коштують доволі бюджетно.

На другому місці – Румунія. Там також рекомендують їздити потягами, а не орендувати автомобілі. Окрім того, тревел-експерти при плануванні подорожей підказують: Румунія має дуже якісне залізничне сполучення з Угорщиною та Болгарією.



У країнах з цього рейтингу краще не мандрувати автомобілем / Unsplash

Третю й четверту позицію обійняли Сербія та Латвія. Зауважують, що країни мають доволі погані для автомобілів дороги. Однак громадський транспорт загалом курсує просто чудово.

Також до десятки найнебезпечніших увійшли:

Хорватія;

Португалія;

Греція;

Італія;

Литва.

Туристам наполегливо рекомендують врахувати цю статистику при плануванні своїх подорожей.