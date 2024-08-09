Для анализа ситуации на дороге использовали данные от Европейского совета по безопасности на транспорте. Говорится о статистике 2023 года.

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Какие страны признали самыми опасными

На первом месте антирейтинга – Болгария. Именно ее дороги признали самыми опасными в ЕС. Очень часто туристы, которые прилетают в Софию, арендуют автомобиль, чтобы путешествовать по стране. В то же время это – удивительно плохая идея. Вместо путешествий автомобилями рекомендуют воспользоваться услугами местной железной дороги. Замечают, что многие поезда в стране – старые. Однако билеты стоят довольно бюджетно.

На втором месте – Румыния. Там также рекомендуют ездить поездами, а не арендовать автомобили. Кроме того, тревел-эксперты при планировании путешествий подсказывают: Румыния имеет очень качественное железнодорожное сообщение с Венгрией и Болгарией.



В странах из этого рейтинга лучше не путешествовать на автомобиле / Unsplash

Третью и четвертую позицию заняли Сербия и Латвия. Отмечают, что страны имеют довольно плохие для автомобилей дороги. Однако общественный транспорт в целом курсирует просто замечательно.

Также в десятку самых опасных вошли:

Хорватия;

Португалия;

Греция;

Италия;

Литва.

Туристам настоятельно рекомендуют учесть эту статистику при планировании своих путешествий.