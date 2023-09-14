З такою пропозицією виступає міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. Він зазначив, що уряд держави ще не визначився, як бути з машинами з російською реєстрацією, які вже перебувають на території Естонії.

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Перереєстрація або конфіскація

Голова МВС припускає, що можливим варіантом вирішення проблеми стане перереєстрація російських автівок на естонські номерні знаки.

У мене взагалі постає питання: чому в Естонії їздять машини з російськими номерами, чому у когось вони є? Можливо потрібно проаналізувати ситуацію, щоб цих автомобілів з такими номерами тут не було. Якщо ці машини постійно тут пересуваються, то може вони повинні бути зареєстровані в Естонії?

– заявив він.

Також Лаурі Ляенеметс не виключає, що автомобілі з російською реєстрацією можуть конфіскувати, посилаючись на виконання санкційних рекомендацій. Поки що таке робили тільки в рідкісних випадках у Німеччині. Більше жодна з країн Євросоюзу на це не наважувалась. Адже над юридичним механізмом ще потрібно працювати.

Ні в кого немає розуміння, як це робити. Найближчим часом ми проведемо роботу, щоб виробити ці механізми, і тоді вже буде зрозуміло, як діяти,

– каже міністр внутрішніх справ Естонії.

Що відбувається з російськими авто в Євросоюзі

Раніше Естонія, Латвія і Литва заявили, що вирішили дотримуватися рекомендації Єврокомісії і не пропускати на свою територію автомобілі на російських номерах.

Тому у разі прибуття на кордон, авто з російською реєстрацією не зможуть в'їхати до цих країн. Водій та пасажири муситимуть повернутися до Росії або перетнути кордон без автомобіля. Росіян попереджають: у разі непокори працівникам митниці та відмови розвертатися на кордоні, машину можуть конфіскувати.

А от Фінляндія таке рішення не ухвалила і продовжує пропускати через кордон російські автівки. У МЗС країни підкреслили: якщо вони вирішать змінити правила, про це повідомлять заздалегідь.