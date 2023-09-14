С таким предложением выступает министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он отметил, что правительство государства еще не определилось, как быть с машинами с российской регистрацией, которые уже находятся на территории Эстонии.

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Перерегистрация или конфискация

Глава МВД предполагает, что возможным вариантом решения проблемы станет перерегистрация российских автомобилей на эстонские номерные знаки.

У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Возможно, нужно проанализировать ситуацию, чтобы этих автомобилей с такими номерами здесь не было. Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?

– заявил он.

Также Лаури Ляэнеметс не исключает, что автомобили с российской регистрацией могут конфисковать, ссылаясь на исполнение санкционных рекомендаций. Пока такое делали только в редких случаях в Германии. Больше ни одна из стран Евросоюза на это не решалась. Ведь над юридическим механизмом еще предстоит работать.

Ни у кого нет понимания, как это делать. В ближайшее время мы проведем работу, чтобы выработать эти механизмы, и тогда уже будет понятно, как действовать,

– говорит министр внутренних дел Эстонии.

Что происходит с российскими авто в Евросоюзе

Ранее Эстония, Латвия и Литва заявили, что решили придерживаться рекомендации Еврокомиссии и не пропускать на свою территорию автомобили на российских номерах.

Поэтому в случае прибытия на границу, авто с российской регистрацией не смогут въехать в эти страны. Водитель и пассажиры должны будут вернуться в Россию или пересечь границу без автомобиля. Россиян предупреждают: в случае неповиновения работникам таможни и отказа разворачиваться на границе, машину могут конфисковать.

А вот Финляндия такое решение не приняла и продолжает пропускать через границу российские автомобили. В МИДе страны подчеркнули: если они решат изменить правила, об этом сообщат заранее.