Автомобіль без скла, водій без документів: у Польщі затримали українця

Громадянин України пересувався на власному авто по Польщі без документів, без скла та без права перебування на території республіки. За ці порушення йому загрожує депортація.

Інцидент стався у Вроцлаві. Місцеві поліцейські зупинили порушника під час патрулювання вулицями міста.

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Під час патрулювання вулиць міста правоохоронці зауважили підозрілий транспортний засіб. Це був легковий автомобіль марки Honda. Його технічний стан суттєво відрізнявся від прийнятих стандартів. Відтак, поліцейські зупинили авто для перевірки.

За кермом машини перебував 35-річний громадянин України. У водія не було при собі документів, як для підтвердження його особи, так і документів на авто, а транспортний засіб не пройшов технічний огляд. У авто було відсутнє переднє ліве скло, пошкоджене зовнішнє дзеркало автомобіля та спостерігався витік робочої рідини. І на цьому ще не все: з'ясувалося, що водію заборонено перебувати на території Польщі, бо раніше він скоював кримінальні правопорушення.

Українця доправили до прикордонної служби для подальшої депортації.

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