Автобус до Німеччини: FlixBus запускає ще один маршрут з українських міст

Відома європейська компанія автобусних перевезень FlixBus відкриває вже третій маршрут з України до Німеччини. Попит на такий рейс – величезний.

Перевізник запускає новий напрямок Вінниця – Кельн. Автобус також проходитиме через Львів, Берлін та Ганновер. Коли заплановано перший рейс та скільки коштуватиме квиток – дивіться далі.

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Деталі рейсу

Попит на автобусні рейси до Німеччини зараз просто шалений. Адже за даними ООН, саме в цій країні знаходиться найбільша кількість українських біженців.

Новий маршрут FlixBus до німецьких міст буде таким: Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Берлін – Магдебург – Брауншвейг – Ганновер – Білефельд – Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – аеропорт "‎Кельн/Бонн".

Автобуси будуть відправлятися щодня в обох напрямках. Час дороги від Вінниці до Кельна становить 33 години з урахуванням зупинок. Також тут вже закладено час на перетин кордону (близько 4 годин). Але реальна тривалість поїздки залежить від ситуації на пункті пропуску, адже зараз сезон відпусток, тому черги можуть бути більшими.

Квитки на автобус вже можна придбати. Перший рейс запустять 25 липня.

Скільки коштує квиток

Ціна такої поїздки залежить від кількох факторів: як завчасно ви придбали квиток та наскільки заповнені місця в автобусі. Якщо забронювати поїздку заздалегідь, вийде дешевше. На популярні маршрути Львів – Берлін, Львів – Ганновер ціни стартують від 2 128 гривень за місце.

Це вже третя лінія FlixBus з України до Німеччини. Автобуси вже курсують за маршрутами з Києва до Берліна та з Києва до Бремена. Всього перевізник запустив 23 прямі лінії з України до шести країн Європи: Польщі, Німеччини, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

, в середині липня почав курсувати новийПеревізник запустив рейс із Трускавця до Катовіце, який проходить Львів та Краків із заїздом до аеропорту.