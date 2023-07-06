Популярний автобусний перевізник запустив новий рейс із Трускавця до Катовіце, який буде проходити Львів та Краків із заїздом до аеропорту.

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Деталі маршруту

Нова лінія N3234 також матиме зупинки в українських містах Дрогобич та Стрий і польських Жешуві та Тарнуві. Автобус курсуватиме кожного дня. Рейс FlixBus Катовіце – Трускавець запустять 14 липня.

Розклад нового автобуса / Фото з твітера FlixBus

Автобус із Трускавця вирушатиме о 18:35, а до Катовіце прибуватиме о 7:30 (о 6:20 буде заїзд до аеропорту в Кракові).

У зворотному напрямку він відправлятиметься з Катовіце о 22:05, а з аеропорту Кракова – о 23:50. У Трускавець автобус приїжджатиме о 12:00.

Ціни на квитки

Приклади бронювань (на 19 липня):

Трускавець – Катовіце – 30 євро (1 199 гривень);

– 30 євро (1 199 гривень); Львів – Краків – 30 євро (1199 гривень) або 42 євро (1 700 гривень);

– 30 євро (1199 гривень) або 42 євро (1 700 гривень); Львів – Аеропорт Краків-Баліце – 30 євро (1 199 гривень) або 35 євро (1 400 гривень).

Раніше до аеропорту Краків-Баліце можна було дістатися лише з пересадкою.

Нагадаємо, у травні автобусний лоукостер FlixBus відкрив прямий маршрут із Києва до аеропортів Шопена та Модлін у Варшаві.