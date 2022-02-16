Авто на брухт: яких марок позбувалися найчастіше у 2021 році у Польщі

16 лютого 2022 , 09:27
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Джерело:

Samar.pl

У 2021 році на брухт у Польщі пішло 485,5 тисяч легкових автомобілів. Цей показник на 19,8% більше, ніж у 2020 році.

Найчастіше власники позбувалися своїх автомобілей 1999 року виробництва. Таких у 2021 році на брухті було аж 73 тисячі штук.

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Далі йдуть авто 2000 року (63,1 тисячі штук) та 1998 року виробництва (55,4 тисячі штук). Майже 40% всіх автомобілів, які пішли на брухт у Польщі протягом 2021 року, раніше були завезені до країни вже вживаними.

Список марок авто, які найчастіше йшли на брухт у 2021-му

  1. Opel – 74 143 штуки;
  2. Volkswagen – 64 211 штука;
  3. Fiat – 52 526 штук;
  4. Renault – 48 465 штук;
  5. Ford – 43 780 штук;
  6. Audi – 21 519 штук;
  7. Daewoo – 21 369 штук;
  8. Peugeot – 21 001 штука;
  9. SEAT – 16 588 штук;
  10. Skoda – 15 545 штук.

Зауважимо, що автомобіль, зареєстрований у Польщі, при його продажу, даруванні або утилізації необхідно зняти з обліку.

Як зняти автомобіль з обліку в Польщі

Не так складно зняти з обліку авто в Польщі, але зробити це потрібно обов'язково, якщо того вимагають обставини. Витрати на штрафи дуже величезні, а оскаржить їх, якщо причиною була лінь або незнання законів, практично неможливо.

Незалежно від причин зняття авто з обліку, необхідно надати:

  • Заяву про зняття з обліку.
  • Посвідчення особи.
  • Квитанція про сплату мита. Оплатити необхідно 10 злотих. У разі дії за дорученням, ще 17 злотих за довіреність.
  • Техпаспорт (Dowód rejestracyjny).
  • Karta pojazdu, якщо вона є.
  • Документ, що підтверджує підстави для зняття з реєстрації.

Щоб отримати документ про утилізацію, необхідно:

  1. Звернутися в спеціальну організацію, що приймає машини в брухт.
  2. Подати заяву про утилізацію в місце розбору.
  3. Надати автомобіль. Як правило, за послугу гроші не стягуються, а іноді власника ще й заплатять якусь символічну суму.

В результаті утилізації власнику видається свідоцтво про демонтаж (zaświadczenie o demontażu) – це і є необхідний документ, який треба додати до обов'язкового пакету. На зняття з реєстрації утилізованого автомобіля дається 30 днів. Після цього строку може бути зафіксовано порушення, що передбачає штраф до 2000 злотих.

Автор: Альона Захарова