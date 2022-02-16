Найчастіше власники позбувалися своїх автомобілей 1999 року виробництва. Таких у 2021 році на брухті було аж 73 тисячі штук.
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Далі йдуть авто 2000 року (63,1 тисячі штук) та 1998 року виробництва (55,4 тисячі штук). Майже 40% всіх автомобілів, які пішли на брухт у Польщі протягом 2021 року, раніше були завезені до країни вже вживаними.
Список марок авто, які найчастіше йшли на брухт у 2021-му
- Opel – 74 143 штуки;
- Volkswagen – 64 211 штука;
- Fiat – 52 526 штук;
- Renault – 48 465 штук;
- Ford – 43 780 штук;
- Audi – 21 519 штук;
- Daewoo – 21 369 штук;
- Peugeot – 21 001 штука;
- SEAT – 16 588 штук;
- Skoda – 15 545 штук.
Зауважимо, що автомобіль, зареєстрований у Польщі, при його продажу, даруванні або утилізації необхідно зняти з обліку.
Як зняти автомобіль з обліку в Польщі
Не так складно зняти з обліку авто в Польщі, але зробити це потрібно обов'язково, якщо того вимагають обставини. Витрати на штрафи дуже величезні, а оскаржить їх, якщо причиною була лінь або незнання законів, практично неможливо.
Незалежно від причин зняття авто з обліку, необхідно надати:
- Заяву про зняття з обліку.
- Посвідчення особи.
- Квитанція про сплату мита. Оплатити необхідно 10 злотих. У разі дії за дорученням, ще 17 злотих за довіреність.
- Техпаспорт (Dowód rejestracyjny).
- Karta pojazdu, якщо вона є.
- Документ, що підтверджує підстави для зняття з реєстрації.
Щоб отримати документ про утилізацію, необхідно:
- Звернутися в спеціальну організацію, що приймає машини в брухт.
- Подати заяву про утилізацію в місце розбору.
- Надати автомобіль. Як правило, за послугу гроші не стягуються, а іноді власника ще й заплатять якусь символічну суму.
В результаті утилізації власнику видається свідоцтво про демонтаж (zaświadczenie o demontażu) – це і є необхідний документ, який треба додати до обов'язкового пакету. На зняття з реєстрації утилізованого автомобіля дається 30 днів. Після цього строку може бути зафіксовано порушення, що передбачає штраф до 2000 злотих.