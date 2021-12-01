В Австрії пропонують штрафувати антивакцинаторів на 7 200 євро: деталі ініціативи

Федеральний уряд країни представив графік прийняття закону про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Постало питання штрафів за відмову від вакцинації, яке потребує думки експертів.

Закон про обов'язкову вакцинацію може набути чинності вже на початку лютого 2022 року, після рішення Національної ради та Федеральної ради. Проте, деякі жителі Австрії вважають примус недоречним.

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Детальніше про ідею штрафування антивакцинаторів

Створений проєкт передбачає штраф у розмірі до 7 200 євро або шість тижнів ув'язнення, якщо особа, яка проживає або має дозвіл на проживання в Австрії, не виконає два офіційні запити про вакцинацію. Так, за перше порушення пропонують штрафувати на 3 600 євро або карати чотиритижневим позбавлення волі.

: санкції не будуть застосовуватися до тих людей, які мають довідки про протипокази до вакцинації, дітей до 12 років та до жінок, у яких перший триместр вагітності.

Пропозицію сьогодні обговорювали з експертами в галузі науки, конституційного права, охорони здоров'я, біоетики та представниками SPÖ (Соціал-демократична партія Австрії) і NEOS (Нова Австрія і Ліберальний форум – ліберальна політична партія Австрії). З боку експертів запрошено інфекціоніста Крістофа Веніша, голову Національного комітету з вакцинації (NIG) Урсулу Відерманн-Шмідт, голову комітету з біоетики Крістіана Драмля та ще кількох компетентних діячів.

, що дві дози вакцини від коронавірусу в Австрії отримали 66,8% жителів.