Закон об обязательной вакцинации может вступить в силу уже в начале февраля 2022 года, после решения Национального совета и Федерального совета. Однако некоторые жители Австрии считают принуждение неуместным.

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Подробнее об идее штрафования антивакцинаторов

Созданный проект предусматривает штраф в размере до 7 200 евро или шесть недель заключения , если человек, проживающий или имеющий вид на жительство в Австрии, не выполнит два официальных запроса о вакцинации. Так, за первое нарушение предлагают штрафовать на 3 600 евро или наказывать четырехнедельным лишением свободы .

Важно : санкции не будут применяться к тем людям, у которых есть справки о противопоказаниях к вакцинации, к детям до 12 лет и женщинам, у которых первый триместр беременности.

Предложение сегодня обсуждалось с экспертами в области науки, конституционного права, здравоохранения, биоэтики и представителями SPÖ (Социал-демократическая партия Австрии) и NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум – либеральная политическая партия Австрии). Со стороны экспертов приглашены инфекционист Кристоф Вениш, глава Национального комитета по вакцинации (NIG) Урсула Видерманн-Шмидт, глава комитета по биоэтике Кристиан Драмль и еще несколько компетентных деятелей.