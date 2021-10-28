Однак, право на евтаназію отримають не всі охочі, а лише окремі категорії населення. Покінчити з життям у такий спосіб зможуть лише невиліковно хворі та важкохворі люди й тільки тоді, коли вони є повнолітніми та не мають психологічних розладів.

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Детальніше про право на евтаназію в Австрії

Новий закон було прийнято у зв'язку з тим, що в кінці 2021 року Конституційний суд скасував заборону на допомогу в самогубстві в Австрії. Відповідно, була потреба законодавчо прояснити це питання.

Люди, які мають намір піти з життя, повинні мати медичне підтвердження того, що їхнє рішення було прийнято раціонально та зважено. Перед винесенням постанови також необхідно перечекати період дванадцять тижнів. Проте, якщо людям залишилося жити всього кілька тижнів, то цей період скорочується до двох тижнів.

Новий закон дає право людині, яка прагне вічного спокою, отримати в аптеці спеціальні препарати, що спричиняють смерть. Легальною також буде непряма евтаназія, коли, наприклад, в процесі паліативного лікування погоджено, що використання знеболювальних засобів призведе до смерті раніше, ніж відсутність лікування. Це траплятися, наприклад, коли лікар дає хворому на рак морфін.

Проте, робити "укол на замовлення", коли медичний працівник на прохання пацієнта вводить смертельний препарат, досі заборонено.