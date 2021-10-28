Однако, право на эвтаназию получат не все желающие, а лишь отдельные категории населения. Покончить с жизнью таким образом смогут только неизлечимо больные и тяжелобольные люди и только тогда, когда они совершеннолетние и не имеют психологических расстройств .

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Подробнее о праве на эвтаназию в Австрии

Новый закон был принят в связи с тем, что в конце 2021 года Конституционный суд отменил запрет на помощь в самоубийстве в Австрии. Соответственно, была необходимость законодательно прояснить этот вопрос.

Люди, намеренные уйти из жизни, должны иметь медицинское подтверждение того, что их решение было принято рационально и взвешено. Перед вынесением постановления также необходимо переждать период двенадцати недель. Однако если людям осталось жить всего несколько недель, то этот период сокращается до двух недель.

Новый закон дает право человеку, стремящемуся к вечному покою, получить в аптеке специальные препараты, приводящие к смерти . Легальной также будет косвенная эвтаназия , когда, например, в процессе паллиативного лечения согласовано, что использование обезболивающих средств приведет к смерти раньше, чем отсутствие лечения. Это случается, например, когда врач дает больному раком морфин.