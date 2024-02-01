Благодійні організації Австрії закликали терміново надати українцям посвідки на проживання

Найбільші благодійні організації Австрії оприлюднили звернення до федерального уряду. Його закликають нарешті надати вимушено переміщеним українцям посвідки на довгострокове проживання.

На допомогу українцям прийшли такі австрійські організації: "Карітас", "Червоний Хрест", Diakonie, Hilfswerk та Volkshilfe. Вони наголошують, що вже час забезпечити українців кращим доступом до соціального забезпечення. Зокрема, це допоможе розв'язати проблему з роботами.

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Анна Парр – генсекретар австрійського "Карітасу" – наголосила: організації вже просили допомогти українцям з цим питанням у вересні 2023 року. Однак з того часу федеральний уряд не зробив кроків назустріч.

Надання так званої "базової допомоги" дозволило швидко подбати про людей і розмістити їх. Від самого початку було зрозуміло, що це не є довгостроковим рішенням. І зараз, майже через два роки після початку повномасштабної війни в Україні, це рішення вже не є адекватним,

– заявила Парр.

В Австрії знайшли прихисток близько 70 тисяч українців

За даними "Карітасу", станом на 2024 рік прихисток в Австрії знайшли приблизно 70 тисяч українців. Усі вони потребують довгострокових перспектив, а також – безпеки.

Парр зауважила, що наразі до австрійських шкіл йдуть ще 2 тисячі українських дітей. Водночас для них не вистачає вчителів та класів.

Що змінить посвідка на проживання

У Volkshilfe заявили, що посвідка на проживання, яка дозволяє українцям залишатися в Австрії навіть після березня 2025 року, дасть змогу укладати трудові та орендні договори. Окрім того, у людей буде стимул для: