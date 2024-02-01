На помощь украинцам пришли такие австрийские организации: "Каритас", "Красный Крест", Diakonie, Hilfswerk и Volkshilfe. Они отмечают, что уже пора обеспечить украинцев лучшим доступом к социальному обеспечению. В частности, это поможет решить проблему с работами.

Обратите внимание Чехия изменила условия для украинцев: что нужно знать о временной защите в 2024 году

Анна Парр – генсекретарь австрийского "Каритаса" – отметила: организации уже просили помочь украинцам с этим вопросом в сентябре 2023 года. Однако с тех пор федеральное правительство не сделало шагов навстречу.

Предоставление так называемой "базовой помощи" позволило быстро позаботиться о людях и разместить их. С самого начала было понятно, что это не является долгосрочным решением. И сейчас, почти через два года после начала полномасштабной войны в Украине, это решение уже не является адекватным,

– заявила Парр.

В Австрии нашли приют около 70 тысяч украинцев

По данным "Каритаса", по состоянию на 2024 год приют в Австрии нашли примерно 70 тысяч украинцев. Все они нуждаются в долгосрочных перспективах, а также – в безопасности.

Парр отметила, что сейчас в австрийские школы идут еще 2 тысячи украинских детей. В то же время для них не хватает учителей и классов.

Что изменит вид на жительство

В Volkshilfe заявили, что вид на жительство, который позволяет украинцам оставаться в Австрии даже после марта 2025 года, позволит заключать трудовые и арендные договоры. Кроме того, у людей будет стимул для: