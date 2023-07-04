Австрія вводить збір на кордоні з Угорщиною: скільки доведеться платити

Влада Австрії анонсувала новий збір для приїжджих. Стягуватимуть його з тих, хто перетинає наземний кордон з Угорщиною – між австрійським містом Шаттендорф (Сомфалва) та угорським селом Агфалва (Агендорф).

Пункт пропуску було закрито з 1 березня через ремонт. З 3 липня він відкривається, але з новими правилами.

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Австрія зніматиме 160 євро на кордоні з Угорщиною

Так, іноземці, які приїжджатимуть до Австрії через нього, повинні будуть заплатити 160 євро. 140 євро із них пізніше повернуть у вигляді ваучерів, які можна буде використати у магазинах, перукарнях та інших місцях Шаттендорфа.

Муніципалітет Шаттендорфа вже оголосив про відкриті заявки на отримання дозволів на перетин кордону, додатково розбиваючи плату.

За заявку стягується федеральний збір у розмірі 14,30 євро (+3,90 євро за додаток). Витрати на видачу повідомлення становлять 38,90 євро (одноразове) або 145,90 євро (багатогодинне). Ці адміністративні збори будуть повернуті за допомогою торгових ваучерів Schattendorf на суму 140 євро,

– зазначають у заяві муніципалітету.

Багатьох ця ідея, звісно, не порадувала. Люди кажуть, що нові правила обмежують свободу пересування та порушує прикордонний кодекс ЄС.

Яка була реакція?

І Австрія, і Угорщина є членами Шенгенської зони, закони якої визначають, що прикордонний контроль між державами-членами має бути знятий, щоб не було фізичних перешкод для свободи пересування по цій території.

Відповідно до Шенгенського прикордонного кодексу, внутрішній прикордонний контроль можна в основному відновити лише у випадках, коли існує загроза безпеці громадян.

Наразі 6 держав-членів мають внутрішній прикордонний контроль, в основному з міркувань безпеки:

Норвегія,

Данія,

Німеччина,

Швеція,

Австрія,

Франція.

З 7 по 13 липня Литва також запроваджує прикордонний контроль у своїх міжнародних аеропортах і морських портах, на сухопутному кордоні з Латвією, на сухопутному кордоні з Польщею у зв'язку з самітом НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11 і 12 липня.