Австрія продовжила дію тимчасового захисту для біженців з України: названо терміни

Австрія продовжила дію тимчасового захисту для біженців з України: названо терміни
Джерело:SchengenVisaInfo.com
Українці в Австрії можуть перебувати в країні на підставі тимчасового захисту. Уряд країни прийняв рішення продовжити його дію.
Австрія продовжила статус захисту для українських біженців
Європейська комісія також ухвалила цю схему. Так, дію статусу буде продовжено до березня 2024 року.
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Компетентним органом для видачі ідентифікаційних карток для переміщених осіб є Федеральне відомство імміграції та притулку. Ідентифікаційні картки для переміщених осіб тепер перевидані з терміном дії до березня 2024 року,
– йдеться в повідомленні уряду.
Посвідчення особи, на підставі яких біженці проживають в Австрії, будуть чинні до кінця зазначеного терміну.
Скільки біженців з України перебуває в Австрії
Австрійський уряд повідомив, що з березня, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українським біженцям було видано майже 88 900 посвідчень особи.
Водночас близько 56 000 осіб, переміщених через війну, зараз отримують базову допомогу в Австрії. Наразі у центральному реєстрі на обліку перебувають понад 67 000 осіб, змушених тікати від російської війни проти України.Зауважте: у столиці Австрії, Відні, у листопаді відкрився новий Центр прибуття для українських біженців. Це тимчасовий прихисток та пункт надання первинної допомоги для тих, хто вперше приїхав з України та шукає тимчасове місце для ночівлі.