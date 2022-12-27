Австрія продовжила дію тимчасового захисту для біженців з України: названо терміни

Європейська комісія також ухвалила цю схему. Так, дію статусу буде продовжено до березня 2024 року.

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Компетентним органом для видачі ідентифікаційних карток для переміщених осіб є Федеральне відомство імміграції та притулку. Ідентифікаційні картки для переміщених осіб тепер перевидані з терміном дії до березня 2024 року,

– йдеться в повідомленні уряду.

Посвідчення особи, на підставі яких біженці проживають в Австрії, будуть чинні до кінця зазначеного терміну.

Скільки біженців з України перебуває в Австрії

Австрійський уряд повідомив, що з березня, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українським біженцям було видано майже 88 900 посвідчень особи.