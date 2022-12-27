Австрия продлила статус защиты для украинских беженцев

Европейская комиссия также приняла данную схему. Так, действие статуса будет продлено до марта 2024 года.

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Компетентным органом для выдачи идентификационных карт для перемещенных лиц является Федеральное ведомство иммиграции и убежища. Идентификационные карты для перемещенных лиц теперь переизданы со сроком действия до марта 2024,

– говорится в сообщении правительства.

Удостоверения личности, на основании которых проживают беженцы в Австрии, будут действовать до конца указанного срока.

Сколько беженцев из Украины находится в Австрии

Австрийское правительство сообщило, что с марта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, украинским беженцам было выдано почти 88 900 удостоверений личности.

В то же время около 56 000 человек, перемещенных из-за войны, сейчас получают базовую помощь в Австрии. В настоящее время в центральном реестре на учете состоит более 67 000 человек, вынужденных бежать от российской войны против Украины.

Заметьте: в столице Австрии, Вене, в ноябре открылся новый Центр прибытия для украинских беженцев. Это временное убежище и пункт предоставления первичной помощи для тех, кто впервые приехал из Украины и ищет временное место для ночлега.