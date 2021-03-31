Українське підкорює світ: в Австралії відкрили виставку великих писанок – фото

Українські писанки є популярними далеко за межами України. Символізм цих великодніх яєць та цікаві техніки виконання щороку напередодні свята Христового Воскресіння надихають митців з різних країн. У 2021 році оригінальну виставку писанок відкрили в Австралії.

Подія відбулася у місті Аделаїда, що на півдні країни. Подібне тут організовується вперше.

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Творці проєкту

Виставку ініціював Український культурний центр SLAVA Inc. Це неприбуткова організація, яка популяризує українську культуру в Південній Австралії та за її межами.

Виставка українських писанок в Австралії / Фото SLAVA Ukrainian Cultural Centre Inc.

Український культурний центр SLAVA Inc. підтримує іммігрантів з України: надає консультаційну підтримку, залучає до волонтерства та участі в українській культурній діяльності.

Фізично допомогли реалізувати проєкт волонтери Big Idea Giants.

Виставка українських писанок в Австралії / Фото SLAVA Ukrainian Cultural Centre Inc.

У чому особливість виставки

Виставка складається з великих яєць, розміщених на підставках. Усі писанки мають однакову форму, але різне забарвлення. Розфарбовані писанки згідно з українськими звичаями розпису.

Побачити виставку великих писанок на власні очі можуть всі відвідувачі бібліотеки City of Mitcham, що в торговому центрі Rundle Place в Аделаїді.

Виставка українських писанок в Австралії / Фото SLAVA Ukrainian Cultural Centre Inc.

Виставка українських писанок в Австралії / Фото SLAVA Ukrainian Cultural Centre Inc.

Виставка українських писанок в Австралії / Фото SLAVA Ukrainian Cultural Centre Inc.