Украинские писанки популярны далеко за пределами Украины. Символизм этих пасхальных яиц и интересные техники выполнения ежегодно накануне праздника Воскресения Христа вдохновляют художников из разных стран. В 2021 году оригинальную выставку писанок открыли в Австралии.

Событие состоялось в городе Аделаида, что на юге страны. Подобное здесь организуется впервые.

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Создатели проекту

Выставку инициировал Украинский культурный центр SLAVA Inc . Это некоммерческая организация, которая популяризирует украинскую культуру в Южной Австралии и за ее пределами.

Выставка украинских писанок в Австралии / Фото SLAVA Ukrainian Cultural Centre Inc.

Украинский культурный центр SLAVA Inc. поддерживает иммигрантов из Украины : оказывает консультационную поддержку, привлекает к волонтёрству и участию в украинской культурной деятельности.

Физически помогли реализовать проект волонтеры Big Idea Giants .

Выставка украинских писанок в Австралии / Фото SLAVA Ukrainian Cultural Centre Inc.

В чем особенность выставки

Выставка состоит из крупных яиц, размещенных на подставках. Все писанки имеют одинаковую форму, но разную окраску. Раскрашены писанки согласно украинским обычаям росписи.

Увидеть выставку больших писанок могут все посетители библиотеки City of Mitcham , что в торговом центре Rundle Place в Аделаиде.

Выставка украинских писанок в Австралии / Фото SLAVA Ukrainian Cultural Centre Inc.

Выставка украинских писанок в Австралии / Фото SLAVA Ukrainian Cultural Centre Inc.