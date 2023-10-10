Найвищий у світі дерев'яний хмарочос хочуть побудувати в Австралії: якою буде вежа

Австралійці побудують найвищий у світі хмарочос із дерева. Вежа заввишки 191,2 метра з'явиться в місті Перт. Забудовники вже показали амбітний проєкт.

Інноваційний хмарочос буде на 42% збудований з дерева, а от арматуру та колони зроблять із залізобетону. Коли будівництво завершать, вежа стане найвищою у світі гібридною будівлею із дерева та бетону.

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Майже 200 метрів із дерева

У рекордній будівлі буде 50 поверхів і понад 200 квартир. На даху австралійського хмарочоса розташують ферму та сад. Це буде перший житловий будинок Австралії з негативним викидом вуглецю. Також у мешканців екологічного хмарочоса буде доступ до 80 електромобілів Tesla.

Найвищий у світі дерев'яний хмарочос буде вдвічі більшим за теперішнього рекордсмена. Зараз на першому місці Ascent Tower у США, висота якого становить 86 метрів.

Таким буде найвищий дерев'яний хмарочос / Фото Grange Development

Забудовники розповіли, що прагнуть сфокусуватися на більш свідомому кліматичному підході. Для будівництва австралійської житлової вежі використають 7 400 кубічних метрів деревини. Для таких запасів потрібно понад 600 дерев.

Зазвичай високі будівлі зводять зі сталі та бетону. На цемент припадає 8% усіх викидів вуглецю. Тому якщо замінити бетон і сталь біоматеріалом – деревиною – можна значно зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

У Стокгольмі з дерева збудують цілий мікрорайон

У столиці Швеції з'явиться цілий мікрорайон, побудований з дерева. Він стане найбільшим таким комплексом у світі: тут розташують 7 000 офісів та 2 000 житлових помешкань.

Wood City, а саме так буде називатися цей район, розташують у південно-східній частині Стокгольма. Будівництво за планом має стартувати у 2025 році, а перші будівлі з'являться вже у 2027-му.

Дизайнери включили у проєкт природні елементи – зелені дахи для кращої ізоляції та великі вікна, щоб вони пропускали більше природного світла. Який вигляд матиме Wood City можна подивитися за посиланням.