Инновационный небоскреб будет на 42% построен из дерева, а вот арматуру и колонны сделают из железобетона. Когда строительство завершат, башня станет самым высоким в мире гибридным зданием из дерева и бетона.

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Почти 200 метров из дерева

В рекордном здании будет 50 этажей и более 200 квартир. На крыше австралийского небоскреба разместят ферму и сад. Это будет первый жилой дом Австралии с отрицательным выбросом углерода. Также у жителей экологического небоскреба будет доступ к 80 электромобилям Tesla.

Самый высокий в мире деревянный небоскреб будет вдвое больше нынешнего рекордсмена. Сейчас на первом месте Ascent Tower в США, высота которого составляет 86 метров.

Таким будет самый высокий деревянный небоскреб / Фото Grange Development

Застройщики рассказали, что стремятся сфокусироваться на более осознанном климатическом подходе. Для строительства австралийской жилой башни используют 7 400 кубических метров древесины. Для таких запасов требуется более 600 деревьев.

Обычно высокие строения возводят из стали и бетона. На цемент приходится 8% всех выбросов углерода. Поэтому если заменить бетон и сталь биоматериалом – древесиной – можно значительно снизить негативное влияние на окружающую среду.

В Стокгольме из дерева построят целый микрорайон

В столице Швеции появится целый район, построенный из дерева. Он станет самым большим таким комплексом в мире: здесь разместят 7 000 офисов и 2 000 жилых помещений.

Wood City, а именно так будет называться этот район, разместят в юго-восточной части Стокгольма. Строительство по плану должно стартовать в 2025 году, а первые здания появятся уже в 2027 году.

Дизайнеры включили в проект природные элементы – зеленые крыши для лучшей изоляции и большие окна, чтобы они пропускали больше природного света. Как будет выглядеть Wood City можно посмотреть по ссылке.