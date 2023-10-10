Скасування та перенесення рейсів: що потрібно знати про авіасполучення з Ізраїлем

Міжнародний аеропорт Тель-Авіва продовжує працювати. Але багато авіакомпаній скасували або перенаправили свої рейси з Ізраїлю.

Після атак угруповання ХАМАС Ізраїль оголосив, що перебуває у стані війни. МЗС європейських країн радять своїм громадянам терміново покинути небезпечну територію, а деякі держави готують евакуацію. Як зараз працюють аеропорти та наскільки складно вилетіти з Ізраїлю – далі в матеріалі.

Читайте також Загроза виверження супервулкана: Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей

Найнебезпечніші регіони

Міністерство закордонних справ Великої Британії вимагає від курортних компаній припинити всі майбутні поїздки до Ізраїлю та повернути туристів, які вже перебувають на території держави. Особливо у британському МЗС радять триматися подалі від:

Сектору Гази та прикордонної території від Ашкелона до Тлаліма;

Ферм Шебаа та Гаджар;

Кордону з Ліваном;

Кордону з Сирією.

Варто бути особливо пильними також у Тель-Авіві, Беер-Шеві, Хадері, Єрусалимі, Наблусі, Дженіні, на ізраїльських контрольно-пропускних пунктах і поблизу таборів палестинських біженців.

Чи є рейси до та з Ізраїлю?

Головний туристичний вузол країни – міжнародний аеропорт Тель-Авіва – працює. Проте чимало авіакомпаній скасували або перенаправили свої рейси. Рекомендуємо зв'язатися зі своїм перевізником та уточнити актуальність саме вашого перельоту.

Це стосується американських перевізників American Airlines, United Airlines та Delta Airlines і європейських операторів Lufthansa, AirFrance, Finnair та інших.

Авіакомпанія EasyJet поки скасувала рейси до Тель-Авіва і заявила, що оприлюднить розклад польотів протягом наступних кількох днів. Аналогічне рішення ухвалили в LOT, Transavia, British Airways, Ryanair та Air Astana.

Рейси лоукостера Wizz Air, які прямували до Ізраїлю, перенаправили до Ларнаки на Кіпрі, коли почалась атака бойовиків ХАМАС.

Португальська авіакомпанія TAP призупинила всі рейси до Ізраїлю і пропонує повне відшкодування або перенесення рейсу без додаткових витрат.

А ізраїльська авіакомпанія El Al завила, що співпрацює з силами безпеки, виконує всі їхні інструкції й здійснює рейси "‎за розкладом".