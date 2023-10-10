После атак группировки ХАМАС Израиль объявил, что находится в состоянии войны. МИД европейских стран рекомендуют своим гражданам срочно покинуть опасную территорию, а некоторые государства готовят эвакуацию. Как сейчас работают аэропорты и сложно ли вылететь из Израиля – дальше в материале.

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Самые опасные регионы

Министерство иностранных дел Великобритании требует от курортных компаний прекратить все предстоящие поездки в Израиль и вернуть туристов, уже находящихся на территории государства. Особенно в британском МИД советуют держаться подальше от:

Сектора Газа и приграничной территории от Ашкелона до Тлалима;

Ферм Шебаа и Гаджар;

Границы с Ливаном;

Границы с Сирией.

Следует быть особенно бдительными также в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Хадере, Иерусалиме, Наблусе, Дженине, на израильских контрольно-пропускных пунктах и вблизи лагерей палестинских беженцев.

Есть ли рейсы в Израиль?

Главный туристический узел страны – международный аэропорт Тель-Авива – работает. Однако многие авиакомпании отменили или перенаправили свои рейсы. Рекомендуем связаться со своим перевозчиком и уточнить актуальность вашего перелета.

Это касается американских компаний American Airlines, United Airlines и Delta Airlines и европейских операторов Lufthansa, AirFrance, Finnair и других.

Авиакомпания EasyJet пока отменила рейсы в Тель-Авив и заявила, что обнародует расписание полетов в течение следующих нескольких дней. Аналогичное решение приняли в LOT, Transavia, British Airways, Ryanair та Air Astana.

Рейсы лоукостера Wizz Air, направлявшиеся в Израиль, перенаправили в Ларнаку на Кипре, когда началась атака боевиков ХАМАС.

Португальская авиакомпания TAP приостановила все рейсы в Израиль и предлагает полное возмещение или перенесение рейса без дополнительных доплат.

А израильская авиакомпания El Al завила, что сотрудничает с силами безопасности, выполняет все их инструкции и осуществляет рейсы "по расписанию".