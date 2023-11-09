Пілоти та стюардеси носитимуть стильну форму від кутюр'є: яка авіакомпанія "побалує" екіпаж

"Азербайджанські авіалінії" (AZAL) представили нову форму для екіпажу. Будуть і різні кольори, і образи на вибір, одним словом, стильно та сучасно.

Цікаво, що її розробив відомий кутюр'є країни – Руфат Ісмаїл. На яку форму AZAL замінить старий одяг пілотів, стюардес та наземних співробітників – дивіться нижче!

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AZAL одягне пілотів та стюардес у стильну форму від кутюр'є

"Азербайджанські авіалінії" представили нову уніформу, яка ідеально поєднується з фірмовим стилем авіакомпанії. Вбрання має характерну колірну гаму авіакомпанії – синій, світло-блакитний та білий.

За словами дизайнера, у новій колекції одягу для персоналу AZAL він прагнув створити збалансовану елегантність, додаючи сучасні модні елементи до класичного стилю.

Нашою метою було створення колекції актуальної в усі часи та не перевантаженої великою кількістю тенденцій,

— прокоментував він.

Так, пілоти та бортпровідники тепер одягатимуть стильну синю форму. Для максимального комфорту члени екіпажу, зокрема стюардеси, отримають світлі комплекти на літній сезон і темні на зимовий.

Крім того, стюардеси матимуть свободу вибору між сукнями чи штанними костюмами.

Пілоти та бортпровідники у новій формі / Фото AZAL

Образи членів екіпажу на тлі літака AZAL є прикладом гармонії між новою уніформою та лівреєю авіакомпанії.

За допомогою оновлення уніформи AZAL хоче візуалізувати зміну свого сервісу. Авіаперевізник має намір підвищити кваліфікацію свого персоналу, оновити меню та впровадити інші зміни.

Finnair дозволить користуватися месенджерами під час польоту

Авіакомпанія Finnair запустила нову послугу для своїх пасажирів – можливість користування месенджерами на борту під час польоту.

Послуга безплатна для тих, хто часто літає Finnair Plus. Відтепер пасажири зможуть отримувати та надсилати повідомлення через WhatsApp, Viber, Kakao Talk, WeChat та iMessage.