Перед Великоднем: популярна європейська авіакомпанія скасовує сотні рейсів

Християни західного обряду святкують Великдень у неділю, 31 березня. Чимало людей їдуть додому на свята. Однак авіакомпанія Austrian Airlines, на жаль, скасувала сотні рейсів.

Пресслужба Austrian Airlines повідомила, що скасувати довелося понад 400 рейсів. Загалом постраждали приблизно 50 тисяч пасажирів. На жаль, вочевидь, дехто з них не встигне добратися до пункту призначення на Великдень.

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Людей заспокоїли: бронювання на рейси перенесуть або повернуть гроші за квитки.

Усіх пасажирів буде переброньовано на наступний можливий рейс. Ви можете перебронювати рейс, скасувати рейс та отримати повернення грошей. З вихідних можна також безплатно перезабронювати або скасувати рейс на нашому сайті на рейсах Lufthansa Group Airlines,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що Austrian Airlines входить до групи Lufthansa.

Що стало причиною скасування рейсів

В Austrian Airlines пояснили, що рейси довелося скасувати через страйк працівників. Він триватиме 36 годин. Страйк розпочався через питання оплати праці для пілотів, а також – бортпровідників.

Варто зауважити, що страйки працівників авіасфери у Європі стали дуже частими. Фактично щомісяця доводиться скасовувати сотні рейсів. Зокрема, у березні страйки відбулися в 11 найбільших аеропортах Німеччини.