Пресслужба Austrian Airlines повідомила, що скасувати довелося понад 400 рейсів. Загалом постраждали приблизно 50 тисяч пасажирів. На жаль, вочевидь, дехто з них не встигне добратися до пункту призначення на Великдень.

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Людей заспокоїли: бронювання на рейси перенесуть або повернуть гроші за квитки.

Усіх пасажирів буде переброньовано на наступний можливий рейс. Ви можете перебронювати рейс, скасувати рейс та отримати повернення грошей. З вихідних можна також безплатно перезабронювати або скасувати рейс на нашому сайті на рейсах Lufthansa Group Airlines,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що Austrian Airlines входить до групи Lufthansa.

Що стало причиною скасування рейсів

В Austrian Airlines пояснили, що рейси довелося скасувати через страйк працівників. Він триватиме 36 годин. Страйк розпочався через питання оплати праці для пілотів, а також – бортпровідників.

Варто зауважити, що страйки працівників авіасфери у Європі стали дуже частими. Фактично щомісяця доводиться скасовувати сотні рейсів. Зокрема, у березні страйки відбулися в 11 найбільших аеропортах Німеччини.