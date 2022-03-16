Auchan, Leroy Merlin, Decathlon: в Польщі закликають бойкотувати компанії, які не йдуть з Росії

McDonalds, Coca-Cola, Visa, Mastercard та сотні інших відомих міжнародних компаній на знак солідарності з Україною припинили діяльність в Росії. Але є й такі, хто принципово продовжує працювати на агресора.

До компаній, які не нехтують вести бізнес у ворожій країні, належать Auchan, Leroy Merlin та Decathlon. Поляки, які активно підтримують українців в часи боротьби за європейські цінності, вважають, що треба бойкотувати ці корпорації. Це питання жителі сусідньої країни активно обговорюють в соцмережах.

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Бойкот бізнесу на крові

Інтернет-користувачі почали масово поширювати тексти, в яких закликають запам'ятати назви тих, хто не йде з ринку Росії. Перед здійсненням покупок, кажуть активісти, варто згадати ці назви.

Польські філії зазначених компаній намагаються по-різному реагувати на звинувачення. Так, у польському відділенні Leroy Merlin заявили, що не можуть впливати на діяльність компанії за межами Польщі, і запевнили, що з початку війни допомагають українським біженцям, зокрема грошима. Компанія виділила 4,5 мільйона злотих на підтримку українців.

У польському відділенні Auchan запропонували звертатися з претензіями виключно до головного офісу у Франції й додали, що надають підтримку українським працівникам в Auchan Polska та Auchan Ukraina.

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