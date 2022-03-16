К компаниям, не пренебрегающим вести бизнес во враждебной стране, относятся Auchan , Leroy Merlin и Decathlon . Поляки, активно поддерживающие украинцев во время борьбы за европейские ценности, считают, что надо бойкотировать эти корпорации. Этот вопрос жители соседней страны активно обсуждают в соцсетях.

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Бойкот бизнеса в крови

Интернет-пользователи начали массово распространять тексты, в которых призывают запомнить названия не уходящих с рынка России. Перед совершением покупок, говорят активисты, следует упомянуть эти названия.

Польские филиалы указанных компаний пытаются по-разному реагировать на обвинения. Так, в польском отделении Leroy Merlin заявили, что не могут влиять на деятельность компании за пределами Польши, и заверили, что с начала войны помогают украинским беженцам, в частности, деньгами. Компания выделила 4,5 миллиона злотых в поддержку украинцев.

В польском отделении Auchan предложили обращаться с претензиями исключительно в головной офис во Франции и добавили, что оказывают поддержку украинским работникам в Auchan Polska и Auchan Ukraina.