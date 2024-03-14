Дослідники з Університету Колорадо в Боулдері попередили, що Арктика може втратити свій крижаний покрив. Прогнозують, що це станеться протягом найближчого десятиліття.

Арктика може втратити свій крижаний покрив

Через глобальне потепління та велику кількість викидів лід тане швидше. Вчені попереджають, якщо останні льоди Арктики розтануть – це матиме дуже гнітючі наслідки для місцевої дикої природи.

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У нещодавньому звіті прогнозується, що протягом наступних кількох років площа океану, вкрита льодом, зменшиться до менш ніж 1 мільйона квадратних кілометрів. Це значне зменшення порівняно з сезонним мінімумом льодового покриву у 1980-х роках, який становив близько 20% від нинішнього середнього показника у 3,3 мільйона квадратних кілометрів.

Це перетворить Арктику на зовсім інше середовище: від білої літньої Арктики до синьої. Таким чином, навіть якщо відсутність льоду неминуче, нам все одно необхідно підтримувати якнайнижчі викиди, щоб уникнути тривалої відсутності льоду,

– сказала одна з дослідниць.

Експерти прогнозують, що крижаний покрив досягне найнижчої точки наприкінці серпня або на початку вересня і протримається лише кілька днів.

Потепління Арктики через викиди парникових газів людиною має згубний вплив як на соціальні, так і на економічні аспекти для людей, що проживають на півдні аж до субтропіків.

Потепління Арктики вплине на білих ведмедів / Фото Unsplash

Ця тривожна ситуація підкреслює, що вплив потепління Арктики виходить за рамки лише білих ведмедів і матиме далекосяжні наслідки для людей у різних аспектах їхнього життя.

Нагадаємо, французька компанія з екотуризму Grands Espaces планує використовувати дирижаблі британського виробництва Airlander 10 для подорожей до Арктики з 2028 року. Щоправда, лише за кілька років.