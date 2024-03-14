Арктика може втратити свій крижаний покрив

Через глобальне потепління та велику кількість викидів лід тане швидше. Вчені попереджають, якщо останні льоди Арктики розтануть – це матиме дуже гнітючі наслідки для місцевої дикої природи.

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У нещодавньому звіті прогнозується, що протягом наступних кількох років площа океану, вкрита льодом, зменшиться до менш ніж 1 мільйона квадратних кілометрів. Це значне зменшення порівняно з сезонним мінімумом льодового покриву у 1980-х роках, який становив близько 20% від нинішнього середнього показника у 3,3 мільйона квадратних кілометрів.

Це перетворить Арктику на зовсім інше середовище: від білої літньої Арктики до синьої. Таким чином, навіть якщо відсутність льоду неминуче, нам все одно необхідно підтримувати якнайнижчі викиди, щоб уникнути тривалої відсутності льоду,

– сказала одна з дослідниць.

Експерти прогнозують, що крижаний покрив досягне найнижчої точки наприкінці серпня або на початку вересня і протримається лише кілька днів.

Потепління Арктики через викиди парникових газів людиною має згубний вплив як на соціальні, так і на економічні аспекти для людей, що проживають на півдні аж до субтропіків.

Потепління Арктики вплине на білих ведмедів / Фото Unsplash

Ця тривожна ситуація підкреслює, що вплив потепління Арктики виходить за рамки лише білих ведмедів і матиме далекосяжні наслідки для людей у різних аспектах їхнього життя.

Нагадаємо, французька компанія з екотуризму Grands Espaces планує використовувати дирижаблі британського виробництва Airlander 10 для подорожей до Арктики з 2028 року. Щоправда, лише за кілька років.