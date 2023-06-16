У Бельгії запустили трамвай-сад: пасажири в захваті
Джерело:District Antwerpen
У бельгійському місті Антверпен запустили на маршрут незвичайний трамвай. Він більше нагадує теплицю в ботанічному саду.
Оригінальний трамвай-сад був на маршруті лише один день. Це була рекламна кампанія програми "Квітучі квартали". Так влада закликає містян прикрашати свої фасади зеленню та квітами.
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Реклама озеленення
Влада обіцяє: усім мешканцям Антверпена, які бажають озеленити свої фасади та балкони, забезпечать безкоштовні саджанці рослин, горщики для квітів та ґрунт. А ще комунальники можуть допомогти містянам встановити вертикальні та горизонтальні кабелі для поливу рослин. Ну і якщо дуже потрібно, то навіть зняти тротуарну плитку, щоб засадити територію квітами чи засіяти травою.
Пасажири незвичайного трамвая / Фейсбук District Antwerpen
Рекламний трамвай-сад дуже сподобався жителям Антверпена. Вони охоче розглядали рослини, знайомились з умовами програми "Квітучі квартали" та фотографувалися на "зеленому" маршруті.Минулого року в Антверпені кампанія "Квітучі квартали" пройшла з великим успіхом. Завдяки їй облаштували 200 садів, висадили 170 дерев і понад 100 зелених в'юнких рослин на фасадах.