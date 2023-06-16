Оригінальний трамвай-сад був на маршруті лише один день. Це була рекламна кампанія програми "‎Квітучі квартали". Так влада закликає містян прикрашати свої фасади зеленню та квітами.

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Реклама озеленення

Влада обіцяє: усім мешканцям Антверпена, які бажають озеленити свої фасади та балкони, забезпечать безкоштовні саджанці рослин, горщики для квітів та ґрунт. А ще комунальники можуть допомогти містянам встановити вертикальні та горизонтальні кабелі для поливу рослин. Ну і якщо дуже потрібно, то навіть зняти тротуарну плитку, щоб засадити територію квітами чи засіяти травою.

Пасажири незвичайного трамвая / Фейсбук District Antwerpen

Рекламний трамвай-сад дуже сподобався жителям Антверпена. Вони охоче розглядали рослини, знайомились з умовами програми "‎Квітучі квартали" та фотографувалися на "‎зеленому" маршруті.

Минулого року в Антверпені кампанія "‎Квітучі квартали" пройшла з великим успіхом. Завдяки їй облаштували 200 садів, висадили 170 дерев і понад 100 зелених в'юнких рослин на фасадах.