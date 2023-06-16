Оригинальный трамвай-сад был на маршруте всего один день. Это была рекламная кампания программы "Цветущие кварталы". Так власти призывают горожан украшать свои фасады зеленью и цветами.

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Реклама озеленения

Власти обещают: всем жителям Антверпена, желающим озеленить свои фасады и балконы, обеспечат бесплатные саженцы растений, цветочные горшки и почву. А еще коммунальщики могут помочь горожанам установить вертикальные и горизонтальные кабели для полива растений. Ну и если очень нужно, то даже снять тротуарную плитку, чтобы засадить территорию цветами или засеять травой.

Пассажиры необычного трамвая / Фейсбук District Antwerpen

Рекламный трамвай-сад очень понравился жителям Антверпена. Они охотно рассматривали растения, знакомились с условиями программы "Цветущие кварталы" и фотографировались на "зеленом" маршруте.

В прошлом году в Антверпене кампания "‎Цветущие кварталы" прошла с большим успехом. Благодаря ей обустроили 200 садов, высадили 170 деревьев и более 100 зеленых вьющихся растений на фасадах.