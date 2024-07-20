Варто зауважити, що чимало претензій – справедливі. Туристів просять поважати спокій місцевих мешканців та культуру тієї країни, куди приїхали.

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Що місцевих найбільше дратує у туристах

Найчастіше місцеві скаржаться на неналежну поведінку туристів. Зокрема, ті галасують та бешкетують. Спершу найчастіше випивають алкогольні напої, а згодом починають бійки, чіпляються до перехожих та представниць сфери обслуговування.

Також дуже обурює, коли туристи ігнорують місцеві закони. Зокрема, усім байдуже на знаки дорожнього руху й паркуються, де їм спаде на думку.

Окрім того, найчастіше у списку претензій те, що туристи вимагають особливого ставлення до себе. Іноді вони навіть нагадують про це, заявляючи, що курортні міста живуть найчастіше коштом туристів.



Війна місцевих та туристів триває / Unsplash

Ще дуже дратує, коли туристи настільки не поважають історію, що залишають написи на туристичних пам'ятках. Іноді це завдає непоправних втрат.

Є претензії й до тих туристів, які спершу йдуть у розпіарені туристичні ресторани, де – дорого й не надто смачно, а тоді розповідають на форумах та у соцмережах, що місцева кухня – просто жахлива.