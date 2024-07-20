Стоит заметить, что многие претензии – справедливы. Туристов просят уважать покой местных жителей и культуру той страны, куда приехали.

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Что местных больше всего раздражает в туристах

Чаще всего местные жалуются на неподобающее поведение туристов. В частности, те шумят и дебоширят. Сначала чаще всего выпивают алкогольные напитки, а затем начинают драки, пристают к прохожим и представительницам сферы обслуживания.

Также очень возмущает, когда туристы игнорируют местные законы. В частности, всем безразлично на знаки дорожного движения и паркуются, где им придет в голову.

Кроме того, чаще всего в списке претензий то, что туристы требуют особого отношения к себе. Иногда они даже напоминают об этом, заявляя, что курортные города живут чаще всего за счет туристов.



Война местных и туристов продолжается / Unsplash

Еще очень раздражает, когда туристы настолько не уважают историю, что оставляют надписи на туристических достопримечательностях. Иногда это наносит непоправимый ущерб.

Есть претензии и к тем туристам, которые сначала идут в распиаренные туристические рестораны, где – дорого и не слишком вкусно, а потом рассказывают на форумах и в соцсетях, что местная кухня – просто ужасная.