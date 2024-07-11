"Валіть додому": які популярні курорти протестують проти туристів влітку 2024

Влітку 2024 року світ охопили масштабні антитуристичні протести. Зокрема, сотні людей протестують проти мандрівників в Іспанії та Греції.

Найактивніше протести охопили Іспанію та Греції. Експерти прогнозують, що це матиме негативні наслідки для економік країни. Детальніше про протести розповідає Закордон 24.

Зверніть увагу Виступ Тейлор Свіфт у Цюриху спричинив майже землетрус: як таке могло статися

Що відбувається в Іспанії

Іспанія – одна з найнпопулярніших країн серед туристів. Саме звідти у 2024 році розпочалася хвиля протестів проти мандрівників. Першими "спалахнули" Канарські острови. Місцеві мешканці заявили, що життя через туристів стало абслютно нестерпним. Ситуація з орендою стала фактично критичною. Люди заявили, що вже вимушені селитися у печерах та ночувати в автівках.

Мешканці Канарських островів наголошували: вони не проти туристів. Однак загалом сфера має трішки зупинитися й припинити "задушувати" курорти.

Також протести відбулися у місті Малага. В очікуванні туристів там обклеїли місто наліпками: "тут був мій дім",

"це був центр міста", "забирайтеся додому", "смердючі туристи". Місцеві наголошують, що центр містав став фактично непридатним для життя. Там були змушені заченитися навіть класичні продуктові крамниці.



Місто облеїли зверненнями до туристів / Cristina Pinto

Окрім того, протести охопили Балеарські острови. Зокрема, на території острова Менорка від туристів відгородилися ланцюгами. Місцеві мешканці заувжують, що їм урвався терпець від поведінки мандрівників. Зокрема, те, що у пошуках гарного ракурсу для фото вони навіть заходять у під'їзди.

Тревел-агенти навіть розхвилювалися, чи не закриють Іспанію для туристів. Водночас про це наразі не мовиться. Тим часом перші негативні наслідки від протестів Іспанія вже відчула. Зокрема, власники кафе та ресторанів скаржаться, що прибутки суттєво знизилися. Турити вже менш охоче обирають Іспанію як місце для туризму.

Протести спалахнули й у Греції

Окрім того, станом на липень 2024 року протести охопили також Грецію. Там вони спалахнули в Афінах. Спершу у місті з'явилися банери "туристи, негайно повертайтеся додому!", "грецька держава вбиває", "туризм вбиває місто". Люди заявили, що їх буквально витісняють з власних осель.