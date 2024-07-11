Активнее всего протесты охватили Испанию и Грецию. Эксперты прогнозируют, что это будет иметь негативные последствия для экономик страны. Подробнее о протестах рассказывает Закордон 24.

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Что происходит в Испании

Испания – одна из самых популярных стран среди туристов. Именно оттуда в 2024 году началась волна протестов против путешественников. Первыми "вспыхнули" Канарские острова. Местные жители заявили, что жизнь из-за туристов стала абслютно невыносимой. Ситуация с арендой стала фактически критической. Люди заявили, что уже вынуждены селиться в пещерах и ночевать в машинах.

Жители Канарских островов отмечали: они не против туристов. Однако в целом сфера должна немного остановиться и прекратить "душить" курорты.

Также протесты состоялись в городе Малага. В ожидании туристов там обклеили город наклейками: "здесь был мой дом",

"это был центр города", "убирайтесь домой", "вонючие туристы". Местные отмечают, что центр города стал фактически непригодным для жизни. Там были вынуждены закрыться даже классические продуктовые магазины.



Город облепили обращениями к туристам / Cristina Pinto

Кроме того, протесты охватили Балеарские острова. В частности, на территории острова Менорка от туристов отгородились цепями. Местные жители заявляют, что им лопнуло терпение от поведения путешественников. В частности, то, что в поисках хорошего ракурса для фото они даже заходят в подъезды.

Тревел-агенты даже разволновались, не закроют ли Испанию для туристов. В то же время об этом пока не говорится. Между тем первые негативные последствия от протестов Испания уже почувствовала. В частности, владельцы кафе и ресторанов жалуются, что доходы существенно снизились. Туристы уже менее охотно выбирают Испанию как место для туризма.

Протесты вспыхнули и в Греции

Кроме того, по состоянию на июль 2024 года протесты охватили также Грецию. Там они вспыхнули в Афинах. Сначала в городе появились баннеры "туристы, немедленно возвращайтесь домой!", "греческое государство убивает", "туризм убивает город". Люди заявили, что их буквально вытесняют из собственных домов.