У Цюриху концерт Тейлор Свіфт відбувся на стадіоні Летцігрунд. Послухати улюблені хіти прийшли понад 50 тисяч людей.

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Концерт спричинив сейсмічну активність

Згодом стало відомо, що концерт Тейлор спричинив сейсмічну активність. Швейцарська сейсмологічна служба 10 липня заявила, що відразу 8 сейсмометрів виявили поштовхи. Їх зафіксували на відстані до 6 кілометрів від стадіону.

Коли багато людей ритмічно рухаються разом, ця енергія у вигляді гармонійних коливань йде в землю – її можуть виявити сейсмометри поблизу,

– пояснили сейсмологи.

Найвищі показники сейсмологи зафіксували після 19:00. Саме тоді Тейлор вийшла на сцену. Шанувальники, побачивши зірку, не стримали емоцій. Вони зустріли Тейлор танцями та стрибками. Варто зауважити, що майже землетруси – вже не рідкість для Тейлор. Сейсмічну активність під час її концерту у Сіетлі прирівняли до землетрусу магнітудою 2,3.

Тим часом німецьке місто Гельзенкірхен підготувалося до концерту Тейлор завчасно. Його перейменували на Свіфткірхен після петиції однією з шанувальниць зірки.